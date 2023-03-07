На Одещині знайшли масштабне виробництво підроблених парфумів відомих брендів, – БЕБ. ФОТО

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, під час проведених в рамках розслідування обшуків детективи знайшли 40 тисяч флаконів готової фальсифікованої продукції відомих світових брендів – загалом близько 50 найменувань.

Також вилучено обладнання, яке використовувалося для масового виробництва підробок: автоматизовану установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з відповідним концентратом та сировиною, поліграфію, пакувальну плівку, спреї та флакони для розливної парфумерії.

Загалом детективи БЕБ спільно з Нацполіцією області провели 19 обшуків на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Вартість вилученого обладнання та товарів оцінюється у 70 млн грн.

За даними слідства, схему з виробництва парфумерії здійснювала організована злочинна група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки.

"Вони обладнали декілька місць виробництва та залучили до виконання й громадян України. Кожному з членів угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту", – зазначається у повідомленні.

БЕБ уточнює, що виготовлені таким чином підробки продавали не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Контрафактну парфумерію продавали гуртом та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку "7 кілометр".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару організованою групою з завданням матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).