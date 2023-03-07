Україні потрібно знайти ще $10 мільярдів на цей рік, – голова Мінфіну

Зовнішнє фінансування дефіциту бюджету України в 2023 році в обсязі $10 млрд наразі все ще не має твердих зобов’язань з боку партнерів, проте ризики, що цю проблему не вдасться вирішити, невеликі.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії напередодні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Геп залишається $10 млрд. Я хотів би дотримуватися цієї цифри, поки немає жорстких зобов'язань з боку наших партнерів. Є розуміння, але поки що не досить тверде. Як тільки будуть тверді зобов'язання з боку наших партнерів, можна буде сказати, що цифра менша", – сказав голова Мінфіну.

Марченко зазначив, що за наявності повноцінної фінансової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), матеріалізації інших домовленостей, які зараз веде Україна, ця цифра "абсолютно легко перекривається".

Міністр зауважив, що минулого року ситуація була набагато складнішою і непередбачуванішою, а дефіцит був набагато більшим.

"Зараз більш-менш ситуація стабільна, ми можемо прогнозувати, є ритмічні надходження з боку наших партнерів. Особливих ризиків недонадходжень я не чекаю", – додав міністр фінансів.

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Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову багаторічну велику програму фінансування обсягом понад $15 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, $5 млрд уряд сподівається отримати від МВФ вже цього року.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого заявляла, що Фонд готовий надати "значну економічну підтримку" Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Наприкінці минулого тижня Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.