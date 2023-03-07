Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС продовжують падати

На автозаправних станціях продовжує дешевшати скраплений газ. Середня ціна на нього за день зменшилась ще на 20 копійок – до 23,3 гривні за літо.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

Коридор, в якому на сьогодні перебуває ціна на автогаз, тримається у межах 20,95-24,49 грн/л.

Преміум-мережі за день скинули 54 і 58 копійок на літрі пального: на АЗС ОККО – до 24,08 грн/л, на АЗС WOG – до 23,93 грн/л відповідно.

Найбільше здешевшання зафіксовано у мережі "Рур груп" (-1 грн) – до 22,5 грн/л. Найменше – на символічні 2 копійки – у мережі "БРСМ-Нафта", до 22,84 грн/л.

Такі мережі як Socar, Ovis, Mango, UPG та інші упродовж доби ціну на автогаз утримали на попередньому рівні.

Найдорожче на сьогодні – 24,49 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Rodnik, у якій ціна на автогаз відучора не змінилася. Найдешевше – 20,95 грн/л – вже традиційно у мережі "Авантаж 7", хоч ця мережа за останню добу ціну на автогаз не змінювала.