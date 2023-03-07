Нацбанк дозволив е-резидентам відкривати поточні рахунки в банку

Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що це зумовлено необхідністю реалізації норм закону України № 2654-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Як пояснили в НБУ, закон визначає можливість реєстрації іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу е-резидента, фізичними особами-підприємцями для ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні, та надає їм право відкрити поточні рахунки виключно через інформаційну систему "Е-резидент" в одному з банків, що доступний для вибору в цій системі.

Так, Нацбанк надав право:

е-резиденту – відкривати в банку, з яким Міністерство цифрової трансформації уклало відповідний договір, поточні рахунки для здійснення підприємницької діяльності;

банку – закривати поточні рахунки е-резидента на підставі інформації, отриманої з інформаційної системи "Е-резидент", про припинення підприємницької діяльності е-резидента та перераховувати залишок коштів з поточних рахунків цього клієнта на його власний рахунок, відкритий за межами України, реквізити якого зазначені в договорі.

Також НБУ уточнив порядок відкриття та закриття рахунків користувачів платіжних послуг, а саме:

надав право користувачу подавати заяву про закриття рахунку до надавача платіжних послуг у порядку, визначеному договором;

зобов’язав банки під час заповнення повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії/місцевої організації політичної партії підкреслювати в ньому слово "відкриття" або "закриття";

деталізував перелік небанківських надавачів платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки користувачам.

Відповідна постанова Нацбанку набирає чинності з 8 березня 2023 року, крім норм щодо е-резидентів, які діятимуть з 1 квітня 2023 року – з дня набрання чинності законом.