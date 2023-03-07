Антимонопольний комітет надав громадянину Грузії дозвіл на придбання "БТА Банку"

Антимонопольний комітет України 2 березня надав громадянину Грузії, ім’я якого не уточнюється, дозвіл на купівлю української "дочки" "БТА Банку".

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

"Надано дозвіл на придбання фізичною особою – громадянином Грузії акцій акціонерного товариства "БТА Банк", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", – йдеться у повідомленні.

Інформація про намір такого придбання поки що відсутня у системі розкриття НКЦПФР.



Як пише Інтерфакс-Україна, наразі 100% акцій українського "БТА Банку" належать казахському "БТА Банку". На сьогодні фактично є компанією з управління активами, якою володіє казахський бізнесмен Кенес Ракішев та Fincraft Group (раніше – Novacom Corporation) – холдингова компанія, єдиним власником якої є Ракішев.

У грудні 2021 року АМКУ дозволив фінтех-компанії Kaspi.kz (Казахстан) купити український "БТА Банк". У жовтні того ж року Kaspi.kz заявила про підписання договору купівлі-продажу 100% акцій банку та плани завершити угоду в першому півріччі 2022 року.

"Він купується виключно для отримання банківської ліцензії в Україні. Це дозволить нам запустити фінтех-продукти, відкривати мобільні гаманці, рахунки та інше", – наголошували у компанії.



CEO і одним із найбільших акціонерів Kaspi.kz з пакетом 25% є громадянин Грузії Міхеіл Ломтадзе, який раніше був партнером у Baring Vostok Capital Partners, одному з фондів якого належить ще 29% акцій Kaspi.kz.



Тоді ж наголошувалося, що "БТА банк" веде обмежену операційну діяльність, у нього немає відділень та кредитного портфеля.