Українці зможуть оформити документи у Німеччині, – МВС

Міністерство внутрішніх справ планує у 2023 році відкрити підрозділ держпідприємства "Документ" у Німеччині, зокрема у Берліні.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає "Укрінформ".

"Ми плануємо відкривати підрозділи ДП "Документ" – або мобільні, або стаціонарні – і в інших країнах для того, щоб люди могли оформити собі паспорти, ID-картки, водійські ліцензії. Загалом у нас цього року планується Берлін", – зазначив міністр в інтерв’ю агентству.

Він уточнив, що у Німеччині це поки буде мобільний комплекс.

Клименко нагадав, що підрозділи ДП "Документ" вже працюють у Польщі – 3 стаціонарні і 1 мобільний (Варшава, Краків, Вроцлав і Гданськ), Туреччині, Чехії (Прага) та Словаччині (Братислава).