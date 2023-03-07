Попит на вживані авто впав у лютому на 54%, – "Укравтопром"

У лютому 2023 року український автопарк поповнили 13,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 54% менше, ніж роком раніше.

Як повідомляє асоціація "Укравтопром", найбільш популярним автомобілем серед ввезених вживаних машин залишається Renault Megane. Упродовж лютого на українські номери перейшли 1049 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf – 925 штук.

На третьому місці Skoda Octavia – 710 штук.

Також у топ-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (657 штук) та Ford Focus (360 штук).

Середній вік вживаних авто, що у лютому перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був Audi A4 1995 року випуску.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 25 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що у 3,7 раза більше за реалізацію нових машин за той же період.