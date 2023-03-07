Кабмін призначив нового керівника Інспекції архітектури та містобудування
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 7 березня, призначив тимчасово виконувачем обов’язки голови Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександра Новицького.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Новицький до останнього часу очолював Департамент сервісних послуг ДІАМ, у 2022 році працював головним спеціалістом відділу впровадження електронних систем та сервісів Департаменту сервісних послуг.
Як повідомлялося, напередодні Кабмін призначив голову ДІАМ Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.
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