Кабмін призначив нового керівника Інспекції архітектури та містобудування

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 7 березня, призначив тимчасово виконувачем обов’язки голови Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександра Новицького.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Новицький до останнього часу очолював Департамент сервісних послуг ДІАМ, у 2022 році працював головним спеціалістом відділу впровадження електронних систем та сервісів Департаменту сервісних послуг.

Як повідомлялося, напередодні Кабмін призначив голову ДІАМ Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро.