Румунія почала підготовку до будівництва мосту через річку Тиса до України

У Румунії в рамках підготовки будівництва нового мосту через річку Тиса до України почали експериментальне буріння паль.

Як повідомив голова повітової ради округу Марамуреш Іонел Богдан, проєктні роботи завершено, тепер залишилося отримати останні дозволи від контрольних органів, передає LIGA.net.

"Роботи з будівництва мосту розпочнуться до кінця березня, а в другій половині 2024 року ми завершимо це завдання", – написав Богдан в Instagram.

Проєкт нового мосту через Тису між населеними пунктами Біла Церква (Закарпаття, Україна) та Сігету-Мармацієй (Мармарош, Румунія) коштує 147,9 млн леїв (понад $32 млн). Більшість грошей виділить Євросоюз.

2020 року Україна і Румунія домовилися відкрити прикордонний пункт пропуску Біла Церква – Сігету-Мармацієй. Затверджена угода передбачає, що кожна сторона зі свого боку побудує власну дорожньо-транспортну інфраструктуру, а міст через Тису будуватиме Румунія.

Пізніше в Солотвинській селищній раді повідомили, що мостовий перехід через Тису будуватимуть за кошти ЄС та Румунії.

Він складатиметься з двох паралельних 260-метрових мостів з відстанню 3 метри між ними, з двома смугами руху в кожному напрямку.

Новий прикордонний перехід має розвантажити наявні на Закарпатті КПП Дяково – Халмеу та Солотвино – Сігету-Мармацієй і спростити перетин кордону в обох напрямках. Це дасть можливість об’єднати туристичні маршрути Карпатського регіону та сприятиме подальшому зміцненню торговельно-економічних, культурних і туристичних зв’язків між країнами.