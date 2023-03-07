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Нацбанк застосував заходи впливу до двох небанківських фінустанов

нбу,нацбанк

Національний банк України зобов’язав дві небанківські фінансові установи вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх учиненню.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

  • ТОВ "ФК "Альянс Плюс";
  • ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія".

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог постанови правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року №153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг".

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 7 квітня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 березня 2023 року.

Автор: 

порушення (164) НБУ (9362)


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