Нацбанк застосував заходи впливу до двох небанківських фінустанов

Національний банк України зобов’язав дві небанківські фінансові установи вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх учиненню.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

ТОВ "ФК "Альянс Плюс";

ПТ "Ломбард – Каркузаєв і компанія".

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог постанови правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року №153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг".

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 7 квітня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 березня 2023 року.