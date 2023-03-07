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Україна продовжує платити зарплати лікарям на окупованих територіях, – МОЗ

лікарня

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я продовжують перераховувати кошти тим медзакладам в окупації, з керівництвом яких встановлено належний зв’язок.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, з початку року медичні заклади на тимчасово окупованих територіях продовжують отримувати фінансування від НСЗУ за спеціальним пакетом "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території".

Цей пакет дозволяє щомісяця перераховувати медичним закладам в окупації суму коштів, яка дорівнює місячному фонду оплати праці медичних працівників.

Фінансування за даним пакетом отримують 64 медичні заклади, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. З них 22 медзаклади – у Луганській області, по 15 медзакладів – у Запорізькій та Донецькій областях та ще 12 – у Херсонській.

За два місяці цього року лікарні, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вже отримали 133,81 млн грн.

В МОЗ нагадали, що у 2022 році з початку повномасштабного вторгнення медичні заклади, які перебувають у тимчасовій окупації, щомісяця отримували 1/12 від обсягу річного фінансування.

Автор: 

лікарня (207) МОЗ (1445) окупація (186) лікарі (123)


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Це п*здец, Міністерство України співпрацює з окупантами. Яким чином цікаво, перераховуються гроші? Напряму закидуйте на рахунок Міністерства Нападу росії, або в держбюджет рашки. Більших колаборантів та холуїв росії, ніж команда Зеленського, вже ніколи не буде, це просто неможливо.
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07.03.2023 18:17 Відповісти

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