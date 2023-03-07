Нацбанк анулював ліцензії одній фінансовій компанії
Національний банк України анулював дію ліцензій на надання фінансових послуг ТОВ "ФК "Фінтех Інвестування".
Зазначена установа не усунула порушень ліцензійних умов та не подала звітності до Національного банку, йдеться в повідомленні НБУ.
19 грудня 2022 року до установи було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 березня 2023 року. Рішення набирає чинності з 7 березня 2023 року.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль