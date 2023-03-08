БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 593 38

Санкції працюють: Багаті росіяни почали частіше їздити на відпочинок у Зімбабве

путин,шойгу

Все більше заможних росіян вибирають у якості відпочинку сафарі в Зімбабве, оскільки запроваджені країнами Заходу санкції у відповідь на вторгнення російських військ в Україну, обмежують їх можливості вільно подорожувати.

Президент Асоціації операторів сафарі Зімбабве Еммануель Фундіра розповів агентству Bloomberg, що оператори сафарі у цій країні помітили різке зростання зацікавленості від клієнтів із-за межам традиційних ринків, "особливо з Росії".

За словами Фундіри, обмеження, накладені на низку багатих росіян у відповідь на війну в Україні, "обмежили їхній доступ до певних напрямків", а Зімбабве прагне використати свої дружні зв’язки з Росією, щоб цим скористатися.

За його словами, один російський турист витратив $500 тисяч на недавнє двотижневе сафарі в Зімбабве. Більш детальну інформацію він надати відмовився.

Російсько-африканський саміт, запланований на липень цього року, надасть ключову можливість для сафарі-індустрії Зімбабве продати країну ультрабагатим громадянам Росії, додав Фундіра.

Читайте також: "Роскосмос" вказав співпрацю із Зімбабве серед здобутків за минулий рік

Традиційно, найбільше туристів до Зімбабве подорожували із США та Європи, але запровадження санкцій проти ряду високопосадовців цієї південноафриканської країни через порушення прав людини та фальсифікацію виборів погіршило її відносини із західними країнами.

Адміністрація президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви у відповідь прагне налагодити тісніші зв’язки з Китаєм, Росією та Білоруссю, лідер якої відвідав південноафриканську країну минулого місяця.

Зімбабве має близько 100 000 слонів, другу за величиною популяцію в Африці, і продає дозволи на полювання на них по $10 тис. за штуку. Тут також є популяції носорогів, левів, леопардів і буйволів.

Автор: 

Зімбабве (7) росія (14429) санкції (4486) туризм (790)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Треба бути реально відморозком або кацапом щоб полювати на слонів.і таким же дегенератом щоб це проювання комусь продавати.не дивно що в Зімбабве їсти не має чого ...
показати весь коментар
08.03.2023 05:32 Відповісти
+16
А можно купить в Зимбабве лицензию на сафари для отстрела москаля?
показати весь коментар
08.03.2023 06:37 Відповісти
+16
Ліцензія на полування з москалем на лева - 3000 $, а ліцензія на полювання з левом на москаля - 100$...
показати весь коментар
08.03.2023 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ми Українці куди можемо їздити на відпочинок ?
показати весь коментар
08.03.2023 00:02 Відповісти
Дебіл
показати весь коментар
08.03.2023 09:51 Відповісти
Кацапи всі такі
показати весь коментар
08.03.2023 09:59 Відповісти
чтобы посмотреть на твоих дохлых свиноцабак...\давайте вы сами свинорылы в морг идите...\
показати весь коментар
08.03.2023 10:07 Відповісти
На шашлики. Якщо є гроші.
показати весь коментар
08.03.2023 09:48 Відповісти
А ти хочеш їздити на відпочинок коли в країні війна? На ютубі ітак уже повно віедо різних дур котрі сидять в Канаді,Німеччині і так далі,знімають відео і розказують як тут чудово і прекрасно в той час коли 20 річні хлопці гинуть пачками на фронті. Після перемоги такі вернуться в Україну і будуть продовжувати собі жити як ні вчому не бувало і розказувати які вони великі патріоти
показати весь коментар
08.03.2023 09:52 Відповісти
Не зважайте, то кацапської чи лугандонський біоосміттьєві потвори, просто спамте
показати весь коментар
08.03.2023 10:00 Відповісти
і ще нескоро поїдемо...
показати весь коментар
08.03.2023 11:00 Відповісти
Ті українці, які можуть собі дозволити $500 тисяч на двотижневе сафарі або $10 тисяч за вбивство слона не мають ніяких обмежень. І відпочивать де хочуть. Прикладів безліч.
показати весь коментар
08.03.2023 11:03 Відповісти
Треба бути реально відморозком або кацапом щоб полювати на слонів.і таким же дегенератом щоб це проювання комусь продавати.не дивно що в Зімбабве їсти не має чого ...
показати весь коментар
08.03.2023 05:32 Відповісти
Англичанам это скажи.
показати весь коментар
08.03.2023 09:49 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 10:04 Відповісти
"Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?"
Кацапів перестали пускать в "приличное общество" і вони полізли до "братів по духу" Хлопчина у нас служив колись по контракту Направили у Сьєрра-Леоне Послужив там у "миротворцях" Подивився на місцевих Повернувся Через деякий час поступив до університету Вчився на психолога І якось при зустрічі зайшла мова про негрів Так він провів цікаву паралель - негри та росіяни мають подібний менталітет - бо і ті і ті "живуть одним днем" і не планують наперед (на тривалий період) свою діяльність "День прожив - і добре!"
показати весь коментар
08.03.2023 10:05 Відповісти
Я думаю, що ліцензія видається на відстріл конкретних особин, які, через вік і втрату репродуктивної здатності, не мають цінності для популяції, а бивні в них величенькі й, як мисливський трофей, мають цінність.
показати весь коментар
08.03.2023 11:53 Відповісти
А можно купить в Зимбабве лицензию на сафари для отстрела москаля?
показати весь коментар
08.03.2023 06:37 Відповісти
Це безкоштовно
показати весь коментар
08.03.2023 09:49 Відповісти
Сподіваюся як слони
показати весь коментар
08.03.2023 09:48 Відповісти
Ліцензія на полування з москалем на лева - 3000 $, а ліцензія на полювання з левом на москаля - 100$...
показати весь коментар
08.03.2023 09:48 Відповісти
Впади з 10го поверху,кацапське рило.
показати весь коментар
08.03.2023 09:52 Відповісти
Пів години тому зареєструвався і уже навалюєш на вентилятор Хоча б тиждень почекав,що бне так замітно було Боти нову намагаються перекласти відповідальність за війну з пуйла на інших
показати весь коментар
08.03.2023 09:54 Відповісти
Піди зїж гівна з лопати лишньохромосомий, більшість Українців навіть ті які мали можливість не виїхали, а біосміттьевих кацапів ніде не пускають окрім країн 3 світу.
показати весь коментар
08.03.2023 10:05 Відповісти
Нафига рабссиянам этот Зимбабве? Только в Гондурас.
показати весь коментар
08.03.2023 09:52 Відповісти
Бажаю левам гарної трапези.
показати весь коментар
08.03.2023 09:53 Відповісти
Дикари. Бедные слоны.
показати весь коментар
08.03.2023 09:54 Відповісти
У кацапів так влаштоване суспільство, що вбивати слонів вирушають рабовласники, а раби мають поспішати на екскурсію до Кобзона.
показати весь коментар
08.03.2023 09:56 Відповісти
Взагалі-то в Зімбабве знаходиться водоспад Вікторія + природа + звична для кацапів система вертухай-раб. Так що така собі новина про вплив санкцій
показати весь коментар
08.03.2023 09:56 Відповісти
Треба довести їх до такого стану, щоб їздили відпочивати в дикі джунглі!
показати весь коментар
08.03.2023 09:58 Відповісти
Коли для людини ВБИВАТИ стає розвагою, то хіба можно називати цю істоту не тільки христіянином але й людиною. 10.000 щоб вбити. То жах!
Для когось з них і Україна стала сафарі.
показати весь коментар
08.03.2023 09:59 Відповісти
Президент РФ Путин направил телеграмму по случаю 8 Марта учительнице из https://www.gazeta.ru/tags/geo/omskaya_oblast.shtml Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб на https://www.gazeta.ru/tags/geo/ukraina.shtml Украине . Ее текст опубликован на http://kremlin.ru/events/president/letters/70650 сайте Кремля.

Глава российского государства пожелал Хаиржановой «здоровья и всего самого доброго».

показати весь коментар
08.03.2023 10:15 Відповісти
Скоро більшість "заможних росіян" втіче туди на постійне проживання. Все ж краще, аніж північна корея.
показати весь коментар
08.03.2023 10:50 Відповісти
"росіяни почали частіше їздити на відпочинок у Зімбабве", бо сосарі в Україні боляче, страшно, а з кадир-овцями та вагнер-овцями зовсім по-гейські
показати весь коментар
08.03.2023 11:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 