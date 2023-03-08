Санкції працюють: Багаті росіяни почали частіше їздити на відпочинок у Зімбабве

Все більше заможних росіян вибирають у якості відпочинку сафарі в Зімбабве, оскільки запроваджені країнами Заходу санкції у відповідь на вторгнення російських військ в Україну, обмежують їх можливості вільно подорожувати.

Президент Асоціації операторів сафарі Зімбабве Еммануель Фундіра розповів агентству Bloomberg, що оператори сафарі у цій країні помітили різке зростання зацікавленості від клієнтів із-за межам традиційних ринків, "особливо з Росії".

За словами Фундіри, обмеження, накладені на низку багатих росіян у відповідь на війну в Україні, "обмежили їхній доступ до певних напрямків", а Зімбабве прагне використати свої дружні зв’язки з Росією, щоб цим скористатися.

За його словами, один російський турист витратив $500 тисяч на недавнє двотижневе сафарі в Зімбабве. Більш детальну інформацію він надати відмовився.

Російсько-африканський саміт, запланований на липень цього року, надасть ключову можливість для сафарі-індустрії Зімбабве продати країну ультрабагатим громадянам Росії, додав Фундіра.

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Традиційно, найбільше туристів до Зімбабве подорожували із США та Європи, але запровадження санкцій проти ряду високопосадовців цієї південноафриканської країни через порушення прав людини та фальсифікацію виборів погіршило її відносини із західними країнами.

Адміністрація президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви у відповідь прагне налагодити тісніші зв’язки з Китаєм, Росією та Білоруссю, лідер якої відвідав південноафриканську країну минулого місяця.

Зімбабве має близько 100 000 слонів, другу за величиною популяцію в Африці, і продає дозволи на полювання на них по $10 тис. за штуку. Тут також є популяції носорогів, левів, леопардів і буйволів.