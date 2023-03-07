Кабмін схвалив залучення гранту від Японії на $170 мільйонів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 7 березня, схвалив проєкт Грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, яка передбачає надання Україні гранту у розмірі 22,44 мільярда японських ієн для реалізації програми екстреного відновлення.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, 3 березня Україна підписала угоду, відповідно до якої отримає від Японії грантову допомогу у розмірі $170 млн на здійснення "Плану швидкого відновлення".

Раніше уряд Японії виділив на відновлення України $170 млн, а до цього ще $95 млн, які направив Програмі розвитку ПРООН у рамках партнерської угоди.