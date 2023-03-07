В Україні можна буде замовити автомобільні номери онлайн. МВС назвало дату

Із 3 червня 2023 року українці зможуть замовляти онлайн наявні в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ платних або безкоштовних номерних знаків.

"Автовласники в декілька кліків зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в Електронному кабінеті водія та одразу оплатити, якщо було обрано платну комбінацію", – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Він додав, що впродовж 10 днів необхідно закріпити цей номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

Драп'ятий зазначив, що станом на сьогодні: