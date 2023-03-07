В Україні можна буде замовити автомобільні номери онлайн. МВС назвало дату
Із 3 червня 2023 року українці зможуть замовляти онлайн наявні в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ платних або безкоштовних номерних знаків.
"Автовласники в декілька кліків зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в Електронному кабінеті водія та одразу оплатити, якщо було обрано платну комбінацію", – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Він додав, що впродовж 10 днів необхідно закріпити цей номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.
Драп'ятий зазначив, що станом на сьогодні:
- можна перевірити наявність номерних знаків (платних та безкоштовних) онлайн;
- із використанням Електроного кабінету водія призначити та скасувати належного користувача ТЗ (визначити фактичного користувача автомобілем);
- здійснити обмін посвідчення водія із можливістю доставки поштою.
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Николай Ворошилов #550868
показати весь коментар07.03.2023 19:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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