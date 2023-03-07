БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
700 7

"Укрпошта" пересадить листонош на електровелосипеди. ФОТО

укрпошта

"Укрпошта" розпочинає пілотний проєкт "листоноші на електробайках", у рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості.

"На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова. Спробуємо різні формати та моделі (2- та 3-колісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням", – повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він додав, що в планах також – надати всім листоношам портативні комп’ютери, POS термінали та USB-зарядки.

"Тож місце для посилок, цукерок та газет є. Починаємо тестування. Байк, до речі, українського виробництва ну і, звісно, в рамках "зеленої енергетики", – зазначив Смілянський.

Укрпошта пересадить листонош на електровелосипеди 01

Автор: 

велосипед (40) Укрпошта (800) Смілянський Ігор (117)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы б им зарплату подняли...хипстеры недоделанные....
показати весь коментар
07.03.2023 19:30 Відповісти
Сама фригідна організіція. Ви квитанції не можете доставити
показати весь коментар
08.03.2023 08:14 Відповісти
Відділення убогі, потребують ремонту, зарплата - та її так і назвати соромно, обслуговування совкове... електробайк..., а чого вже тоді не аеромобіль ...?
показати весь коментар
08.03.2023 10:17 Відповісти
та чого це обслуговування совкове? У мене вiчлива поштарка. Вiддiлення небагате але чистеньке. Навiть компьютер стоiть, i наша ледi його опанувала, хоча вже за 60. Телефонуйе персонально щоб сказати що треба забрати посилку, та навiть можна зателефонувати на ii телефон щоб спитати що та як з посилкою.

Йедине побажання - щоб зробили оплату онлайн коли посилка вже в дорозi.

На швидкiсть не скаржусь, бо якщо треба швидко, то допоможе Нова Пошта, але за 100 грн замiсть 25, за якийсь 10 сантиметровий пакетик. А Укрпошта за 25 доставить великий ящик.

У мене реально зарплатня не велика, щоб платити Нова Пошта по 100 грн за малесенький пакетик. Краще +2 днi почекаю, не вспотiю ))

PS Якщо вам так хочеться поумничати, то запропонуйте доставку дронами. Буде швидко, але певно за доплату (а чому б нi, якщо ви наприклад живете у далекому селi, куди посилки майже тиждень йдуть, а треба термiново вже сьогоднi).

Для натхнення - https://en.wikipedia.org/wiki/Zipline_%28drone_delivery_company%29 Африка вже вiдправляйе дронами!



Amazon в USA з 2016 шле дронами!

показати весь коментар
05.06.2023 15:46 Відповісти
у мене в селi бабуся поштарка сидить у вiддiленнi, та занадто важка щоб iздити на велику. Краще вже дрони застосуйте. За 7 годин один дрон зможе пролетiти через всю Украiну. Укрпошта стане швидше на 700% i люди забьють болт на Нова Пошта яка просить 100 грн за одну малесеньку (10х10 см) посилку. Поки що користуюсь Нова Пошта лише тодi коли потрiбна швидкiсть доставки.

I зробiть вже нарештi оплату по Iнтернету. Часто доводиться обирати Нова Пошта саме тому що паперових грошей нема. А в Нова Пошта, я можу сплатити за доставку карткою навiть тодi, коли посилка вже в дорозi. Тобто, я бачу що посилка була вiдправлена, заходжу в Iнтернет, та онлайн плачу за доставку, а потiм забираю посилку без оплати.

Я так розумiю що Укпошта не любить компьютери та кайфуйе вiд папiрцiв.
показати весь коментар
05.06.2023 15:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 