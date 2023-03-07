"Укрпошта" пересадить листонош на електровелосипеди. ФОТО
"Укрпошта" розпочинає пілотний проєкт "листоноші на електробайках", у рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості.
"На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова. Спробуємо різні формати та моделі (2- та 3-колісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням", – повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Він додав, що в планах також – надати всім листоношам портативні комп’ютери, POS термінали та USB-зарядки.
"Тож місце для посилок, цукерок та газет є. Починаємо тестування. Байк, до речі, українського виробництва ну і, звісно, в рамках "зеленої енергетики", – зазначив Смілянський.
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Йедине побажання - щоб зробили оплату онлайн коли посилка вже в дорозi.
На швидкiсть не скаржусь, бо якщо треба швидко, то допоможе Нова Пошта, але за 100 грн замiсть 25, за якийсь 10 сантиметровий пакетик. А Укрпошта за 25 доставить великий ящик.
У мене реально зарплатня не велика, щоб платити Нова Пошта по 100 грн за малесенький пакетик. Краще +2 днi почекаю, не вспотiю ))
PS Якщо вам так хочеться поумничати, то запропонуйте доставку дронами. Буде швидко, але певно за доплату (а чому б нi, якщо ви наприклад живете у далекому селi, куди посилки майже тиждень йдуть, а треба термiново вже сьогоднi).
Для натхнення - https://en.wikipedia.org/wiki/Zipline_%28drone_delivery_company%29 Африка вже вiдправляйе дронами!
Amazon в USA з 2016 шле дронами!
I зробiть вже нарештi оплату по Iнтернету. Часто доводиться обирати Нова Пошта саме тому що паперових грошей нема. А в Нова Пошта, я можу сплатити за доставку карткою навiть тодi, коли посилка вже в дорозi. Тобто, я бачу що посилка була вiдправлена, заходжу в Iнтернет, та онлайн плачу за доставку, а потiм забираю посилку без оплати.
Я так розумiю що Укпошта не любить компьютери та кайфуйе вiд папiрцiв.