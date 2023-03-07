"Укрпошта" пересадить листонош на електровелосипеди. ФОТО

"Укрпошта" розпочинає пілотний проєкт "листоноші на електробайках", у рамках якого компанія забезпечить електровелосипедами листонош для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості.

"На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова. Спробуємо різні формати та моделі (2- та 3-колісні), щоб уже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням", – повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він додав, що в планах також – надати всім листоношам портативні комп’ютери, POS термінали та USB-зарядки.

"Тож місце для посилок, цукерок та газет є. Починаємо тестування. Байк, до речі, українського виробництва ну і, звісно, в рамках "зеленої енергетики", – зазначив Смілянський.