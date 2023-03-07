У російському уряді хочуть збільшити виробництво "ватрушкоматів". ФОТО
Прем’єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін закликав бізнес масштабувати виробництво техніки місцевого виробництва, зокрема, "ватрушкоматів".
Про це він заявив під час поїздки на кондитерсько-булочний комбінат "Черемушки" у Москві, де йому показали "ватрушкомат", пише "Коммерсант".
Прем'єр закликав масштабувати апарат.
"І масштабуйте ватрушкомат! І назва така класна", – сказав Мішустін.
"Сьогодні ви російський ватрушкомат показали. Швидкість – 18 виробів на хвилину. Зробили, змогли впровадити і це дуже добре. Але потрібно збільшувати обсяги виробництва машин та обладнання, яке дозволило б нам уникнути імпортної залежності. І тут без експериментальних режимів не обійдемося", – цитує російського прем'єра пресслужба уряду РФ.
Водночас оприлюднена на сайті комбінату інформація не вказує, що "ватрушкомат" лише формує заготовки для випічки – механізм нібито заміняє 8 осіб, і дозволяє формувати заздалегідь замішане тісто, робити в ньому заглиблення, заливати яйцем і класти зверху начинку, після чого ватрушка вирушає в піч. Заявлена продуктивність апарату – 60 булочок на хвилину. Оприлюднені урядом РФ фото також не дозволяють оцінити роботу "ватрушкомату".
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