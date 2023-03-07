Комітет Конгресу США підтримав заборону китайської соцмережі TikTok

Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав заборону китайської соцмережі TikTok.

Законодавці проголосували 24 "проти" та 16 "за" схвалення заходу щодо надання адміністрації нових повноважень щодо заборони програми, що належить ByteDance, якою користуються понад 100 млн американців, а також інших програм, які вважаються загрозами безпеці, пише Reuters.

Голова комітету, конгресмен-республіканець Майкл Маккол назвав TikTok загрозою національній безпеці країни, порівняв його зі шпигунською повітряною кулею (яку нещодавно збили над територією США) та закликав діяти. За його словами, будь-хто, у кого цей додаток завантажений на телефон, надає доступ до своєї приватної інформації Комуністичній партії Китаю.

Демократи виступили проти законопроєкту, заявивши, що він поспішний і вимагає належної перевірки шляхом обговорення та консультацій з експертами.

Законопроєкт не вказує, як діятиме заборона, але надає президенту США Джо Байдену право забороняти будь-які транзакції з TikTok, що, у свою чергу, може перешкодити будь-кому в США отримати доступ або завантажити додаток на свої телефони.

Законопроект також вимагатиме від Байдена накласти заборону на будь-яку юридичну особу, яка "може" передавати конфіденційні персональні дані організації, яка перебуває під впливом Китаю.

Останніми тижнями TikTok зазнає все більшої критики через побоювання, що дані користувачів можуть опинитися в руках китайського уряду, підриваючи інтереси безпеки Заходу.

Цього тижня Білий дім дав державним установам 30 днів, щоб забезпечити відсутність TikTok на жодних федеральних пристроях і системах. Понад 30 штатів США, Канади та політичні установи Європейського Союзу також заборонили завантажувати TikTok на державні пристрої.

Законопроект має бути прийнятий повним складом Палати представників і Сенатом США, який контролюється демократами, перш ніж він може бути переданий Байдену.