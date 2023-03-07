На отримання насіння від ФАО вже подали заявки більше 2500 фермерів

Станом на 7 березня 2 527 українських фермерів подали заявки для отримання насіннєвої допомоги від від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Як повідомили в Мінагрополітики, у Державному аграрному реєстрі триває збір заявок на отримання допомоги в межах двох програм:

Програма грантової підтримки за фінансуванням Європейського Союзу, спрямована на надання інвестиційної грантової допомоги мікро- та малим сільськогосподарським виробникам, кооперативам та асоціаціям виробників географічних зазначень (ГЗ). Участь у програмі можуть взяти сільськогосподарські виробники з Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та частини Чернівецької областей. Розмір грантової підтримки – від $1 тис. до $25 тис.

Для участі у грантовій програмі ФАО станом на 7 березня перші кроки реєстрації пройшли близько 400 малих агровиробників, однак, аби взяти участь у конкурсі, їм необхідно встигнути завершити стадію оформлення необхідних документів.