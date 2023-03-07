ФДМУ продав з початку року держмайна на 1 мільярд

Із початку 2023 року Фонд держмайна провів 81 приватизаційний аукціон, залучивши 1 млрд грн від приватних інвесторів. 65% коштів вже надійшли до державного бюджету.

"Перший мільярд – це сигнал для бізнесменів, що наша країна, незважаючи на війну, привабливе місце для інвестицій", – зазначив голова Фонду Рустем Умєров.

Загалом із початку року за державне майно на приватизаційних аукціонах змагалися 468 підприємців. Унаслідок цього загальна переможна ціна склала 1,04 млрд грн. Це перевищує загальну стартову вартість майже в шість разів.

Як повідомлялося, з початку року та станом на 14 лютого до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. Із них 464 млн грн тільки за першу половину лютого.