Нацбанк ліквідує "Айбокс Банк", мережа терміналів iBox не працює

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Рішення правління Національного банку №89-рш набирає чинності із 7 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", – зазначається у повідомленні.

Підставою для ліквідації банку Нацбанк вказує систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Крім того, протягом останніх двох років Національний банк неодноразово застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

Водночас monobank повідомив клієнтів, що у зв'язку із відкликанням ліцензії "Айбокс Банку", власник терміналів iBox ТОВ "Метапей" тимчасово не прийматиме поповнення карток банків. За даними на сайті iBox, послуги поповнення карток та інші сервіси тимчасово не працюють.

Як повідомлялося, раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.