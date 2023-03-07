ЄБРР може виділити кредит для "Укрзалізниці" на 200 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку може надати "Укрзалізниці" кредит екстреної підтримки під суверенні гарантії на 200 млн євро.

Як ідеться в повідомленні банку, відповідний проєкт рада директорів банку планує розглянути на засіданні 10 травня 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, позика складається з 100 млн євро екстреного фінансування капітальних інвестицій "Укрзалізниці" та 100 млн євро підтримки структури капіталу.

Очікується, що 50% кредиту буде забезпечено гарантіями донорів G7/ЄС, задіяними в умовах, коли місцеві комерційні структури не можуть гарантувати механізми покриття ризиків.

За допомогою позики "Укрзалізниця" зможе збільшити транскордонну пропускну спроможність з ЄС, усунувши вузькі місця в перетині кордону, а також відремонтувати відповідні ділянки залізничного полотна, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Отримавши фінансування, компанія зможе не лише відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС, а й закупити рухомий склад для забезпечення комплексних рішень щодо розширення пропускної спроможності залізничних коридорів із ЄС.

Раніше рейтингове агентство Fitch повідомило, що на тлі негативних очікувань "Укрзалізниці" щодо грошових надходжень від операційної діяльності у 2023 році компанія потребує фінансування, яке може надійти у розмірі 400 млн євро, з яких199 млн євро – за рахунок вже існуючих кредитних ліній з ЄБРР та ЄІБ, а $200 млн – у процесі ухвалення.

Непогашений борг компанії на кінець 2022 року становив 39,5 млрд грн проти 33,5 млрд грн у 2021 році, з них на єврооблігації припадало 82,8% боргу, а на борг в інвалюті – 94,3%.

Наприкінці січня "Укрзалізниця" оформила угоду з власниками двох випусків єврооблігацій на $895 млн про відстрочення купонних виплат та погашення за ними на 24 місяці. Згідно з ними, нова дата погашень облігацій на $594,9 млн зі ставкою 8,25% – 9 липня 2026 року, а облігацій на $300 млн зі ставкою 7,87% – 15 липня 2028 року.