Світові продажі чіпів у січні впали на 18,5%

Світові продажі чіпів у січні 2023 року впали на 18,5% – до $41,33 млрд порівняно з $50,74 млрд роком раніше.

Як ідеться в повідомленні Асоціації напівпровідникової промисловості (Semiconductor Industry Association, SIA), порівняно з груднем минулого року вони зменшились на 5,2% (з $43,61 млрд), передає Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на рекордно високі продажі в 2022 році, глобальний ринок напівпровідників значно охолонув у другому півріччі, і ця тенденція збереглася в перший місяць 2023 року", – заявив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер.

Однак, він додав, що, незважаючи на поточний короткостроковий циклічний спад, довгострокові перспективи ринку залишаються сильними через постійно зростаючу роль чіпів у забезпеченні найважливіших технологій.

Продажі в Північній та Південній Америці в січні скоротилися на 12,4% порівняно з тим же місяцем на рік раніше, в Китаї - на 31,6%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах – на 19,5%. Тим часом у Європі вони зросли на 0,9%, у Японії – на 0,7%.

Реалізація чіпів щодо грудня знизилися у Північній та Південній Америці на 7,9%, у Японії – на 2,1%, у КНР – на 8%, в АТР – на 2,7%. При цьому у Європі показник збільшився на 0,6%.

SIA представляє близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чіпів з інших країн.