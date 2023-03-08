Мінсоцполітики на 27% збільшило розмір компенсації вартості протезів

Міністерство соціальної політики зібльшило на 27,5% всі граничні ціни на засоби реабілітації для людей із інвалідністю.

"Кожен громадянин України має право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації, гранична вартість яких визначається відповідним наказом Мінсоцполітики, для кожного окремого виробу, в залежності від його типу та конструктивних особливостей. Держава сплачує вартість протезу в межах визначених граничних цін, та забезпечує безоплатне обслуговування виробу протягом терміну його експлуатації", – сказано в повідомленні Мінсоцполітики.

Разом із тим, для військовослужбовців передбачено можливість забезпечення протезними виробами втричі дорожчими за вже підвищені граничні ціни.

"Для учасників бойових дій із числа військовослужбовців та інших силових відомств ми забезпечуємо можливість забезпечення втричі дорожчими протезами за встановлену граничну вартість – із підвищеною функціональністю, більш надійними комплектуючими, кращих світових виробників", – пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.