Ситуація в енергосистемі стабільна, дефіциту немає вже 25 днів, – "Укренерго"

Ситуація в енергосистемі стабільна. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 днів поспіль і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання електроенергії по країні перебуває на рівні робочого дня. Водночас збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на його поступове зниження.

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання, кажуть у компанії. Імпорт електроенергії незначний.

Обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає.

При цьому на Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону. Також тривають ремонтні роботи на всіх інших пошкоджених внаслідок обстрілів об’єктах.