Україна почала переговори з МВФ про нову програму фінансування (оновлено)

У середу, 8 березня, розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм для обговорення потенційної програми для України, що буде підтримуватись МВФ.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, від української сторони участь у дискусіях беруть представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Зустрічі відбуваються у польській Варшаві, а також в онлайн форматі.

Своєю чергою у пресслужба Нацбанку уточнили, що українська сторона планує домовитися з МВФ про започаткування Програми розширеного фінансування.

"В основу загальної концепції програми, яка обговорюватиметься під час роботи місії, закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС", – зазначається у повідомленні.

В рамках програми влада України готова взяти на себе зобов’язання, які стосуватимуться монетарної, бюджетної, податкової політики, забезпечення цінової й фінансової стабільності й ефективного функціонування внутрішнього боргового ринку.

Нацбанк планує, що Програма розширеного фінансування буде чітко структурована на два етапи – воєнний та повоєнний – і триватиме чотири роки.

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову багаторічну велику програму фінансування обсягом понад $15 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, $5 млрд уряд сподівається отримати від МВФ вже цього року.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого заявляла, що Фонд готовий надати "значну економічну підтримку" Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

17 лютого Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.