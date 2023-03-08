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Перевірити статус будівельних документів тепер можна на порталі "Дія"

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На порталі "Дія" запустили кабінет "Моє будівництво", у якому відображаються всі документи, де користувач вказаний як замовник будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У кабінеті можна подивитися коротку інформацію про документ, а також дізнатися статус розгляду документа органами будівельного контролю.

Зазначається, що користуватися кабінетом можуть як фізичні, так і юридичні особи. Для цього достатньо мати електронний підпис.

У "Моєму будівництві" відображаються всі документи незалежно від способу подання – через портал "Дія" чи ЦНАП.

У Мінцифри наголошують, що в кабінеті доступні документи, створені після липня 2020 року, коли розпочала роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

Автор: 

будівництво (2236) Мінцифри (825) Дія (637)


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