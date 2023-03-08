Суд Євросоюзу скасував рішення про санкції проти матері засновника "Вагнера" Пригожина

Суд Європейського Союзу скасував обмежувальні заходи, застосовані до Віолетти Пригожиної, матері засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, через війну РФ проти України.

Про це йдеться у рішення суду, передає "Європейська правда".

Санкції проти Віолетти Пригожиної були запроваджені у лютому 2022 році через те, що вона є власницею ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яке належить до групи компаній "Конкорд", заснованої і керованої до 2019 року її сином. Вона також є власницею інших підприємств, пов'язаних з Пригожиним.

На думку Ради, у такий спосіб, вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Пізніше вона звернулася до суду з проханням скасувати її включення до санкційного списку. У своєму сьогоднішньому рішенні суд задовольнив її прохання.

Він зазначає, зокрема, що з матеріалів справи вбачається, що Пригожина більше не є власником "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" з 2017 року, хоча вона володіла акціями цього підприємства. Крім того, Рада ЄС не змогла довести, що вона володіла іншими підприємствами, пов'язаними з її сином, на дату прийняття санкцій.

"Отже, зв'язок, який би становив асоціацію між цими двома особами, встановлений на момент прийняття оскаржуваних актів і на який посилалася Рада на цю дату, ґрунтується виключно на їхніх родинних стосунках, що з огляду на критерій, застосований Радою у цій справі, на яких ґрунтуються оскаржувані акти, та практики Суду ЄС, не є достатнім для того, щоб виправдати її включення до оскаржуваних списків", – йдеться у рішенні.