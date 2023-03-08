Українська IT-компанія MacPaw відкриє офіс у США

Українська ІТ-компанія MacPaw готується до відкриття офісу в Бостоні (США).

Про повідомив очільник компанії Олександр Косован, передає DOU.

"Ми відкриваємо офіс в Бостоні, вже знайшли приміщення. Одразу застережу від можливих маніпуляцій: це рішення ніяк не пов’язано з нашими обшуками. Чому Бостон? Тому що тамтешня часова зона максимально наближена до європейської. Клімат там схожий на український. У цьому офісі працюватимуть люди з різних відділів", – зазначив він у коментарі виданню.

Як уточнили в MacPaw, процес відкриття офісу в Бостоні наразі перебуває лише на етапі планування, тож точної дати запуску ще немає.

"США – один із основних ринків MacPaw, тому компанії важливо бути присутній у цій країні, щоб бути ближчою до користувачів наших продуктів і спільноти загалом. Офіс в Бостоні – одне з рішень, які допоможуть компанії підтримувати стабільність роботи за будь-яких умов. Через повномасштабну війну 30% команди MacPaw евакуювалися за кордон. Ми хочемо забезпечити комфортні умови для безперебійної та ефективної роботи спеціалістів, незалежно від того, де вони перебувають: в Україні чи за кордоном", — додали в компанії.

Як повідомлялося, 15 лютого правоохоронці прийшли з обшуками в офіс української IT-компанії MacPaw та додому генерального директора компанії Олександра Косована.

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом в 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.