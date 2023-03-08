Нідерландська Gasunie повністю списала 500 мільйонів євро інвестицій у "Північний потік"

Оператор газотранспортної системи Нідерландів Gasunie повністю списала свою частку у проєкті "Північний потік" у розмірі 9%.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, у липні 2022 року Gasunie знизила балансову вартість своєї частки у Nord Stream з 508 мільйонів євро до 240 мільйонів євро.

У компанії зазначають, що наприкінці вересня газопроводи Nord Stream були навмисно пошкоджені, однак на момент диверсії обидва трубопроводи не використовувалися "Газпромом" для доставки газу до Європи.

"У поточному геополітичному контексті Gasunie не передбачає відновлення постачання газу через Nord Stream в осяжному майбутньому і, як наслідок, не очікує отримання додаткових дивідендів. Таким чином, наприкінці 2022 року вартість частки Gasunie у Nord Stream була зменшена до 0 євро", – йдеться у повідомленні..

Gasunie володіє нідерландською газотранспортною мережею загальною довжиною понад 12 тис. км та мережею завдовжки 3 тис. км у Німеччині. Компанії належало 9% акцій Nord Stream AG, що управляє газопроводом "Північний потік". 51% Nord Stream AG належить дочірньому підприємству "Газпрому", 15,5% – німецьким Wintershall Dea та E.ON, ще 9% – французькій Engie.

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Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".