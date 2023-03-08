Німеччина планує стати хабом для імпорту скрапленого газу до Європи

Німеччина пришвидшила реалізацію кількох проєктів скрапленого газу, включно з терміналами у Вільгемсхафені та Лубміні, і планує відкрити більше плавучих і наземних об’єктів у майбутньому

"Ціль Німеччини полягає в тому, щоб цього року експортувати близько 5,5 млрд кубометрів палива до європейських країн, а до 2026 року цей показник може зрости до 6,7 млрд кубометрів", – пише Gasworld, передає enkorr.

Потенціал полягає в тому, що до 2024 року шість плавучих установок для зберігання та регазифікації можуть збільшити потужність для переробки щонайменше 37 млрд кубометрів на рік. Ця кількість може навіть сягнути 54 млрд кубометрів, якщо до 2026-2027 років відкриються постійні наземні термінали в Брусбюттелі, Штаде та Вільгемсхафені.

"Найбільша економіка континенту планує створити надлишок потужностей, щоб забезпечити надійний ланцюжок поставок для підготовки до аварій, саботажу та постачати СПГ багатьом європейським сусідам Німеччини, включно з Чехією, Словаччиною, Австрією, Україною та Молдовою", – пише Gasworld.

При цьому деякі екологічні групи критикують німецьку експансію. Константін Зергер із Environmental Action Germany сказав: "Федеральний уряд планує непотрібні надлишкові потужності та недбало ставиться до кліматичних цілей".

Однак Клаус Мюллер, президент німецького енергетичного регулятора Bnetz, захистив стратегію, сказавши: "Ми повинні думати про наші сусідні країни, які не мають виходу до моря і не можуть створювати власні потужності СПГ".