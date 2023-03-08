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ОАЕ передадуть Україні 5 мільйонів енергоощадних ламп, – Свириденко

лампа

Об’єднані арабські емірати (ОАЕ) готові долучитися до програми з заміни лампочок разжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.

Про це перший віце-прем'єр - міністра економіки Юлія Свириденко повідомила за результатами зустрічі з міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Мар'ям Аль Мхейрі, інформує пресслужба Мінекономіки.

За словами Свириденко, перша партія лампочок від ОАЕ найближчим часом має надійти в Україну, загалом ОАЕ запропонували поставити Україні 5 млн таких ламп.

Вона додала, що ОАЕ також підтвердили готовність надати предмети гігієни для соціально-медичних потреб, 100 броньованих санітарних машин, а крім того гуманітарну допомогу на $100 млн.

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Свириденко також запропонувала ОАЕ фінансово підтримати грантовий проєкт підтримки малого й середнього бізнесу "єРобота" та взяти участь у проєкті будівництва в одній з західних областей України міста-притулка, розрахованого на 1000 жінок і дітей.

Як повідомлялося, у рамках програми ЄС планується надати Україні 35 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп профінансувала Франція, яка також долучилася до реалізації проєкту. За місяць від початку програми в січні 2023 року українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" вже 10 млн старих ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних.

Автор: 

ОАЕ (195) електроенергія (4288) Свириденко (160)


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"Об'єднані арабські емірати" - хіба не правильніше писати всі слова з великою літери?
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08.03.2023 19:01 Відповісти

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