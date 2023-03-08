"Укрпошта" закупить бензовози для роботи на деокупованих територіях

"Укрпошта" оголосила торги на закупівлю напівпричепів-паливозаправників для роботи на звільнених від окупації територіях України.

"Укрпошта" завчасно готується працювати на звільнених територіях. Після моїх поїздок на Луганщину, фото Мар‘їнки та Бахмута, розуміємо, що нас чекає знищена інфраструктура, проте ми знаємо як і що робити. Сьогодні робимо черговий крок та оголошуємо торги на закупівлю напівпричепів-паливозаправників, які дадуть можливість швидко розпочати роботу, поки будуть поновлені АЗС", – повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що за рік війни "Укрпошта" в окремих регіонах повністю перейшла на пересувні відділення.

"Їх також запускаємо першими на щойно деокупованих територіях, бо зазвичай наші звичайні фізичні відділення повністю зруйновані", – додав Смілянський.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті "Прозорро", йдеться про придбання двох бензовозів за ціною (за одиницю), що не перевищує 5,035 млн грн. Термін постачання – 31 серпня 2024 року.

Дедлайн подачі заявок: 21 березня.

Також Смілянський анонсував обладнання контейнерних відділень.