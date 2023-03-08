Зеленський і генсек ООН закликали продовжити дію "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутьєрріш обговорили продовження "Чорноморської зернової ініціативи" після 18 березня, коли спливає термін дії цієї угоди.

Про це Зеленський заявив на брифінгу середу після зустрічі з генсеком ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Продовження "Чорноморської зернової ініціативи" після 18 березня є критично необхідним для всього світу", – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, також важливо працювати в рамках гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

"У рамках цієї ініціативи нам вдалося залучити понад $200 млн і відправити 140 тис тонн українського зерна до Європи, Кенії. Ефіопії, Сомалі. Упевнений: ми зможемо значно посилити ініціативу. Це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки", – додав Зеленський.

"Я хотів би наголосити на надзвичайній важливості продовження "Чорноморської зернової ініціативи", – додав своєю чергою Гутьєрріш.

За словами Гутьєрріша, "Чорноморська зернова ініціатива" забезпечила експорт 23 млн тонн зерна.

"Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі. Індекс продовольчих цін ФАО знизився майже на 20%. Експорт українського, російського зерна та добрив потрібні для глобальної продовольчої безпеки", – сказав генсек ООН.

Зеленський також подякував Гутьєррішу за "чітке засудження російської агресії".

"Сподіваюся, що особисте лідерство генерального секретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію Генасамблеї ООН щодо дотримання вимог статуту ООН. Такий мандат від Генеральної асамблеї ООН фактично вже є", – наголосив він.

"Обговорили, як припинити ядерний шантаж Росії та гарантувати безпеку всіх ядерних станцій. Зокрема, безпеку Запорізької АЕС, яка має перейти під повний український контроль", – додав президент України.