Україна за рік отримала військової допомоги на 150 мільярдів євро, – Столтенберг
Сумарна вартість наданої Україні військової допомоги від союзників скала близько 150 млрд євро.
"Союзники по НАТО за останній рік підтримали Україну військовою та фінансово-економічною допомогою на суму близько 150 млрд євро", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтебрег перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, передає LIGA.net.
Коментуючи складну ситуацію в Бахмуті, генсек НАТО закликав не недооцінювати Росію та продовжувати надавати допомогу Україні.
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України.
8 березня посли ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро до Європейського фонду миру (EPF), через який надається допомога Україні.
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