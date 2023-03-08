Україна за рік отримала військової допомоги на 150 мільярдів євро, – Столтенберг

Сумарна вартість наданої Україні військової допомоги від союзників скала близько 150 млрд євро.

"Союзники по НАТО за останній рік підтримали Україну військовою та фінансово-економічною допомогою на суму близько 150 млрд євро", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтебрег перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, передає LIGA.net.

Коментуючи складну ситуацію в Бахмуті, генсек НАТО закликав не недооцінювати Росію та продовжувати надавати допомогу Україні.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України.

8 березня посли ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро до Європейського фонду миру (EPF), через який надається допомога Україні.