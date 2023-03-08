Енергосистема України гостро потребує додаткового обладнання, – Міненерго

Протягом кількох тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності, проте досі існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

"Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", – наголосив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час засідання Безпекового комітету Постійної ради ОБСЄ.

Демченков також ознайомив учасників засідання з основними напрямками, за якими буде реформуватися і відновлюватися українська енергетика: це стійка енергетика, що передбачає розвиток ядерної та відновлюваної генерації; а також безпечна енергетика, запорукою якої є децентралізоване виробництво електроенергії.

Він підкреслив, що енергетична система України продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.