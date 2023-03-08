СБУ заблокувала десятки Телеграм-каналів з попередженнями про роздачу повісток

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували 26 Телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку.

Як повідомляє пресцентр СБУ, ці інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

"Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, ці канали швидко нарощували власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників. Після цього їх адміністратори запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили особи організаторів цієї діяльності, серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій, а також банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів планують повідомити про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та просити суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.