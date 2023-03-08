Ринок електромобілів в Україні за два місяці виріс удвічі, – ФАУ

Реєстрації в Україні нових та вживаних електромобілів у січні-лютому зросли вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 2 923 штук, у тому числі на частку нових припало 23,5%.

Як повідомила Федерація автопрому України, у лютому, зокрема, порівняно з аналогічним місяцем 2022 року, ринок зріс удвічі – до 1 575 авто, що також на 16,8% перевищило показник січня 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

Перше місце за підсумками двох місяців утримує Volkswagen, що наростив реєстрації в 4,3 раза – до 760 авто, що дозволило йому контролювати 26% ринку й піднятися на перший рядок з третього, який він займав у січні-лютому 2022 року.

Друге місце, як і роком раніше, у Tesla з часткою ринку 19,7% та приростом реєстрацій у 2,5 рази, до 576 авто, третє – у торішнього лідера Nissan (13,7% ринку та приріст реєстрацій на 27%)

Далі йдуть Honda (11,6% ринку) з реєстрацією 340 авто проти 72 у січні-лютому 2022 року та Renault (3,9%).

Водночас, у рейтингу моделей на перше місце, відтіснивши багаторічного лідера Nissan Leaf, вийшов Volkswagen id4, реєстрації якого зросли до 542 авто з 47 роком раніше, яке частка ринку досягла 18,5%.

Третє місце у Honda M NV з часткою 9,3% і зростанням продажів майже в 4,2 раза. Далі у рейтингу розташувалися три моделі Tesla: Model 3 (9,2%), Model Y (5,2%) та Model S (3,9%).