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Новини Війна
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Парламент Швейцарії заборонив реекспорт боєприпасів в Україну

швейцарія

Передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Німеччини має залишатися під забороною.

Відповідне рішення підтримала Національна рада – нижня палата парламенту Швейцарії, пише Європейська правда.

Слідом за Радою кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.

Німеччина та інші країни безуспішно намагалися отримати дозвіл на передачу швейцарських боєприпасів Україні. З огляду на такі відмови, покупцям доведеться добре подумати про те, де вони купуватимуть боєприпаси в майбутньому, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Німеччина також попросила викупити у Швейцарії законсервовані танки Leopard замість тих, які постачаються в Україну. Для цього парламент мав би офіційно "розконсервувати" їх, але поки що немає жодних ознак згоди з цього питання.

Раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.

Автор: 

заборона (464) зброя (893) Швейцарія (380)


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Топ коментарі
+4
Рашистські гроші - не пахнуть... Запам'ятаємо цей "дружній" жест швейцарців!
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08.03.2023 21:42 Відповісти
+3
Арійців з пейсами
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09.03.2023 08:43 Відповісти
+2
Ну а як почувае себе бізнес Nestlé в Україні?
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08.03.2023 21:51 Відповісти
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Рашистські гроші - не пахнуть... Запам'ятаємо цей "дружній" жест швейцарців!
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08.03.2023 21:42 Відповісти
В Швейцарском офшоре кантоне Цуг полно денег и украинских олигархов-Ахметова например. Но очевидно что Российских-больше. И очевидно что любой стране глупо покупать оружие из Швейцарии если она в любой сможент не может его перепродать в другую страну. например по причине устаревания и закупки более нового.
Между деньгами и совестью Швейцарцы всегда вибирали деньги-тут даже не удивительно
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09.03.2023 10:51 Відповісти
Ну а як почувае себе бізнес Nestlé в Україні?
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08.03.2023 21:51 Відповісти
Кстати бизнес Нестле это не только кофе но и
На территории Украины компания Nestlé выпускает широкий спектр пищевой продукции под торговыми марками «https://ru.wikipedia.org/wiki/Nescafe Nescafe », «https://ru.wikipedia.org/wiki/Nesquik Nesquik », «Nestlé», «https://ru.wikipedia.org/wiki/Maggi Maggi », «Purina», «Торчин», «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87_(%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Світоч » и др
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09.03.2023 10:52 Відповісти
tvaryny !!!!
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08.03.2023 21:53 Відповісти
Швейцарія це гніздовище швабоідів.
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08.03.2023 22:28 Відповісти
Арійців з пейсами
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09.03.2023 08:43 Відповісти
червоний хрест.. білий хрест.. формальні символи, забуті смисли.
дякую Богу, що українець.
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08.03.2023 22:42 Відповісти
neitral'ni ********
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09.03.2023 07:09 Відповісти
Тоді нехай ця війна докотиться і до Швейцарії. Побачимо, як ви будете відбиватися зі своїм нейтралітетом, суки!
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09.03.2023 08:38 Відповісти
От уроди
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09.03.2023 10:20 Відповісти
швейцарія зацікавлена в війні..гроши не пахнуть..там лежать гроши фашистів від гітлера до *****
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09.03.2023 15:36 Відповісти

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