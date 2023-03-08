Для українських біженців запустили додаток для пошуку послуг за кордоном
Для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн, запустили застосунок I’m Ukrainian. Так, за його допомогою українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу, повідомляє Мінреінтеграції.
Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в "Дію", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Для користування додатком необхідно:
- мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
- завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;
- під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
- вибрати "Вхід через Дію".
Наразі додаток працює у 19 країнах світу, їх перелік поступово збільшується.
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