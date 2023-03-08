АРМА обрала ще одну біржу для продажу арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало другого оператора ринку електронної комерції для реалізації арештованих активів.

Так, за результатами проведення конкурсного відбору юридичної особи, яка має право надавати послуги з організації та проведення електронних торгів арештованими активами, АРМА обрало ТОВ "Національна електронна біржа" та уклало відповідний договір.

"За результатами відбору обрано компанію, яка працює з 2014 року та входить у топ операторів ринку електронної комерції України. Загальна сума реалізації через електронний торгівельний майданчик склала майже 7 млрд грн, що забезпечує компанії перше місце в системі "Прозорро.Продажі" за обсягами реалізації активів. Крім того, в переліку реалізованих об’єктів через майданчик зазначається більше ніж 5 тис. реалізованих активів", – повідомив начальник Управління менеджменту активів Олексій Таможанський.

На початку 2023 року АРМА уклало договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів арештованими активами з ТОВ "Придніпров’є 2021".

Як зазначили в Агенстві, співпраця з двома реалізаторами дозволяє АРМА розширити можливості щодо реалізації арештованих активів.

В АРМА нагадали, що на відкритих торгах за рішеннями судів у 2022 році було продано арештоване майно, у тому числі російського походження, на загальну суму понад 980 млн грн, що в декілька разів більше, ніж обсяг продажів за всі попередні роки.