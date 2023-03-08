Генератори збільшують енергетичну безпеку України, – "Укренерго"

Автономні джерела живлення збільшують енергобезпеку України на рівні конкретних будинків, малих підприємств, що дає більше впевненості перед наступним зимовим періодом.

"Запорукою проходження цього зимового періоду була хороша підготовка. Україна тепер є однією з країн, яка чи не найкраще оснащена системами автономного живлення, генераторами. Ці пристрої тепер нам знадобляться, щоб бути готовими", – заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у ефірі телемарафону

Кудрицький зазначив, що сьогодні у великій кількості випадків використовуються резервні схеми живлення – отже, Україні треба відновити стаціонарні схеми енергопостачання для всіх регіонів, відновити розбиті підстанції, розбиті електростанції, а також максимізувати той парк енергоблоків, яким Україна буде управляти під час наступного зимового періоду.

"Це основна задача: відновити спроможність енергосистеми покривати споживання під час зими", – підкреслив він.