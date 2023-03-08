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Генератори збільшують енергетичну безпеку України, – "Укренерго"

кудрицький

Автономні джерела живлення збільшують енергобезпеку України на рівні конкретних будинків, малих підприємств, що дає більше впевненості перед наступним зимовим періодом.

"Запорукою проходження цього зимового періоду була хороша підготовка. Україна тепер є однією з країн, яка чи не найкраще оснащена системами автономного живлення, генераторами. Ці пристрої тепер нам знадобляться, щоб бути готовими", – заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у ефірі телемарафону

Кудрицький зазначив, що сьогодні у великій кількості випадків використовуються резервні схеми живлення – отже, Україні треба відновити стаціонарні схеми енергопостачання для всіх регіонів, відновити розбиті підстанції, розбиті електростанції, а також максимізувати той парк енергоблоків, яким Україна буде управляти під час наступного зимового періоду.

"Це основна задача: відновити спроможність енергосистеми покривати споживання під час зими", – підкреслив він.

Автор: 

електроенергія (4289) Укренерго (2024) Кудрицький Володимир (90) генератор (103)


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