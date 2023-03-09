До Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 150 мільйонів євро, – Міненерго

До Фонду підтримки енергетики України, створеного у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, вже надійшов 151 млн євро.

Як повідомляє Міненерго, зокрема, кошти надійшли від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики.

Із них для потреб українських енергетичних компаній розподілені на суму близько 138 млн євро.

"Допомога міжнародних партнерів у рамках Фонду підтримки енергетики України дозволяє закупити енергетичне обладнання, яке ми не можемо отримати у вигляді гуманітарної допомоги. Але в той самий час воно є критично необхідним для відновлення генерації та проведення ремонтних робіт", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як повідомили в Міненерго, однією з останніх закупівель за кошти Фонду стане закупівля енергетичного обладнання на загальну суму 4,5 млн євро для АТ "Херсонобленерго". Серед обладнання – трансформатори, обмежувачі перенапруги, акумуляторні батареї та роз'єднувачі.

Як повідомлялося, станом на 1 лютого до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,37 млн.

Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на запит Європейської Комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України.

Фонд управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і надає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець "Проекту енергетичної безпеки в Україні" USAID за прозорими та швидкими процедурами.