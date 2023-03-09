Внаслідок обстрілу РФ було повністю знеструмлено Запорізьку АЕС

9 березня 2023 року, о 3:53 ночі внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Про це повідомив "Енергоатом".

"Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу", - йдеться в повідомленні.

"Енергоатом" зазначає, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Через окупацію станції та втручання представників "Росатома" в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені.

"Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського "Енергоатома", та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта", - йдеться в повідомленні.