Українські атомні станції зменшили потужність через російську ракетну атаку
Через російські ракетні обстріли усі українські атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній уряду території, розвантажили потужність.
Як повідомив "Енергоатом", на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.
Також станом на 6: 30 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Окрім того, внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар09.03.2023 08:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль