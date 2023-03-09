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Новини
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Українські атомні станції зменшили потужність через російську ракетну атаку

аес,хмельницька

Через російські ракетні обстріли усі українські атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній уряду території, розвантажили потужність.

Як повідомив "Енергоатом", на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

Також станом на 6: 30 9 березня зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Окрім того, внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Автор: 

АЕС (817) Енергоатом (1208) Південноукраїнська АЕС (88) Хмельницька АЕС (75) Запорізька АЕС (349)


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А Шмигло тут вихвалявся.
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09.03.2023 08:41 Відповісти

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