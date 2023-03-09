"Укренерго" застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили "шахедами", крилатими та гіперзвуковими ракетами

Системний оператор "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України.

"Всю ніч 9 березня тривала 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

В компанії додають, що внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, під час ракетного удару Київ атакували ракетою "Кинджал".

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", — Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас Одеська ОВА повідомляє, що внаслідок ворожого ракетного удару в області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора. Діють погодинні екстрені відключення електроенергії.

По Житомиру окупанти завдали удару "Шахедами", у місті проблеми зі світлом та водопостачанням.

"Вранці немає води у кранах, в більшості абонентів у будинках немає електроенергії – це після удару по Житомиру. Добре, що ніхто не постраждав, це за попередньою інформацією. Ситуація складна. Комунальники та енергетики роблять усе можливе. Електротранспорт запустити не можемо, немає потужностей. Більше інформації за кілька годин", - повідомив мер міста Сергій Сухомлин.