"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів внаслідок знеструмлення ділянок

Унаслідок ворожої атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури 9 березня були зафіксовані знеструмлення низки ділянок по країні та задіяно резервні тепловози. Наразі 12 поїздів запізнюються на понад годину, ще три – на пів години.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Станом на 09:00 у нас 73 поїзди у дорозі, 12 спізнюються на понад 60 хвилин, ще три – на понад 30 хвилин", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, із запізненням курсують наступні рейси:

№119/120 Львів – Запоріжжя +4:53

№91/92 Харків – Одеса +3:33

№191/192 Краматорськ – Одеса +3:33

№53/54 Одеса – Дніпро +3:24

№769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський +2:49

№729/730 Черкаси – Київ +2:01

№7/8 Чернівці – Київ +1:49

№7/8 Одеса – Харків +1:38

№29/30 Ужгород – Київ +1:27

№43/44 Київ – Івано-Франківськ +1:18

№749/750 Київ – Відень +1:09

№111/112 Київ – Ізюм +1:05

№725/726 Харків – Київ +0:57

№31/32 Перемишль – Запоріжжя +0:47

№3/4 Запоріжжя – Ужгород +0:30

Водночас у компанії наголосили, що ситуація повністю контрольована, – "напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують".

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.