"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів внаслідок знеструмлення ділянок
Унаслідок ворожої атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури 9 березня були зафіксовані знеструмлення низки ділянок по країні та задіяно резервні тепловози. Наразі 12 поїздів запізнюються на понад годину, ще три – на пів години.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Станом на 09:00 у нас 73 поїзди у дорозі, 12 спізнюються на понад 60 хвилин, ще три – на понад 30 хвилин", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, із запізненням курсують наступні рейси:
- №119/120 Львів – Запоріжжя +4:53
- №91/92 Харків – Одеса +3:33
- №191/192 Краматорськ – Одеса +3:33
- №53/54 Одеса – Дніпро +3:24
- №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський +2:49
- №729/730 Черкаси – Київ +2:01
- №7/8 Чернівці – Київ +1:49
- №7/8 Одеса – Харків +1:38
- №29/30 Ужгород – Київ +1:27
- №43/44 Київ – Івано-Франківськ +1:18
- №749/750 Київ – Відень +1:09
- №111/112 Київ – Ізюм +1:05
- №725/726 Харків – Київ +0:57
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя +0:47
- №3/4 Запоріжжя – Ужгород +0:30
Водночас у компанії наголосили, що ситуація повністю контрольована, – "напруга починає з'являтись, резервні тепловози страхують".
Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.
За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.
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