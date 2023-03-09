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Новини
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У Харкові немає світла, води та опалення, – мер

ігор,терехов

Уночі росіяни випустили по Харкову 11 із 15 ракет, якими обстрілювали область. Через це була уражена та пошкоджена критична інфраструктура міста.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Суспільне.

"Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори", –зазначив він.

За словами, мера в місті також немає опалення та води.

"Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки", – наголосив Терехов.

Раніше у "Харківобленерго" повідомили, що весь Харків перебуває без світла. По області світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях. 

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.

Автор: 

опалення (567) Харків (732) електроенергія (4289) водопостачання (209)


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Топ коментарі
+8
Два тижні всі тільки 3,14ли, як у нас добре. Наче казали кацапам, ну коли ви вже в'їб-те. Цензор також нахвалявся.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
+6
как только объявили, что хотят включить уличное освещение, сразу прилетело.
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09.03.2023 11:21 Відповісти
+6
генераторы рассосались по пунктах зе-зламности
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09.03.2023 12:16 Відповісти
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ОДЕССА
НЕТ ОТОТПЛЕНИЯ ХОТЯ ПОРА ВЫКЛЮЧАТЬ ПО ПОГОДЕ +16-13 а то наш лысый Хмэр Генуля снявший буденовку и одевший ермолку... проходит в двух уголовных делах ОПГ в ворсовете отапливал бы круглый год даже на экваторе..
Свет по графикам стабилизации
Воду не отключали..
Газ также есть
Транспорт трамвай и троллейбус-- не ходят...
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09.03.2023 11:42 Відповісти
Було у нас в Україні 2 неправильних гєни; один у Харкові, другий в Одесі. Харківський вже здох. Чекаємо на другого...
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09.03.2023 14:02 Відповісти
Тому що він друг гопника, крадія і другого сепара Гепи...на щастя вже дохлого.
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09.03.2023 12:33 Відповісти
лікуйся лапоть..
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09.03.2023 21:19 Відповісти
Повірте не тільки вас. Я харків'янка і не можу його спокійно сприймати. Сепар і ватник ще той. Але піарщик дуже вдалий. Наш нарід ведеться.
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09.03.2023 13:53 Відповісти
Подозреваю, этот латентный сепар сделал для Украины больше чем вы
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09.03.2023 15:53 Відповісти
Тактично може і так, але стратегічно такі як він, можливо Ви, зробили все, що би ми були подалі від НАТО
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09.03.2023 18:59 Відповісти
шо іменно. краде все шо бачіть..знаемо ми шо таке москаль в украіні
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09.03.2023 21:21 Відповісти
как только объявили, что хотят включить уличное освещение, сразу прилетело.
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09.03.2023 11:21 Відповісти
Два тижні всі тільки 3,14ли, як у нас добре. Наче казали кацапам, ну коли ви вже в'їб-те. Цензор також нахвалявся.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
там информаторов полно
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09.03.2023 11:39 Відповісти
Хєрово, шо саме інформаторам у домівки ракети не прилітають. Бо саме такі харків'яни ше років 300 будуть голосувати за дохлих продажно- кримінальних мєрів.
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09.03.2023 14:09 Відповісти
А если бы говорили как плохо, сидим без света, последний йух доедаем - это бы прекратило обстрелы?
Нет, наоборот, там бы решили что стратегия работает и нужно добивать.

У кацапов уже чуть ли не год как нет никаких военных успехов. Это что, заставило их прекратить войну? Они будут делать это не зависимо от результата.
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09.03.2023 11:46 Відповісти
Зазвичай розумні люди під час війни мало балакають, а більше роблять корисних справ, не афішуючи про це.
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09.03.2023 14:12 Відповісти
с больной головы а здоровую...
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09.03.2023 13:44 Відповісти
Не будь дзєцком.
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09.03.2023 17:10 Відповісти
Цо пан вякнув?
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09.03.2023 17:12 Відповісти
Можна подумати, що дії рашистів залежать від того, що Цензор радіє чи не радіє. Не будьте дитиною, пане.
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09.03.2023 18:00 Відповісти
Не з'їжджай. Я спитав, що ти випердів.
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09.03.2023 19:36 Відповісти
Не будь дзєцком там написано. Не вмієш читати? То читай по губах
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09.03.2023 20:03 Відповісти
Одно с другим никак не связано
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09.03.2023 15:52 Відповісти
Задовбали вже Харків дубасити -- там шо ППО не працює .
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09.03.2023 11:31 Відповісти
Погугли що таке C-300, якими і прилітає по прифронтових містах.
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09.03.2023 11:39 Відповісти
В них дальність по наземним цілям 30 - 40 км -- можна накрити саму батарею .
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09.03.2023 11:51 Відповісти
120.
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09.03.2023 13:29 Відповісти
Накрити можна без проблем, аби було бажання, і безпілотниками і крабами. Тим більше, що через супутник Притули переміщення С-300 можна відслідковувати онлайн.
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09.03.2023 19:22 Відповісти
Треба бити по пускових платформах. Іншого шляху немає.
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09.03.2023 12:35 Відповісти
Платформа у разі С-300 - це така "вантажівка" з трубами, яка відстрілялася, склалася та звалила за 5 хвилин.
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09.03.2023 13:32 Відповісти
С-300, которыми в основном бьют, фиг собьешь тем что есть.
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09.03.2023 11:40 Відповісти
там зрадників як в одесі. е кому наводити. може і з кабінету цього мера
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09.03.2023 21:24 Відповісти
тю. а де генератори від заходу, які передавалися саме для того щоб при відсутности світла заживлювати електромережу на тепло- та водопостачання?
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09.03.2023 12:08 Відповісти
генераторы рассосались по пунктах зе-зламности
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09.03.2023 12:16 Відповісти
Генератори є на екранах телевізора в зелемарафоне
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09.03.2023 13:14 Відповісти
Вже пишуть що на 70 відсотків вас є, зрадоботи ідіть нах..
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09.03.2023 13:53 Відповісти
тєрєхов, а пам'ятник маршалу жукову вцілів?
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09.03.2023 13:57 Відповісти
під кроватью тримае разом з партбілетом кпсюсю
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09.03.2023 21:26 Відповісти
рожа продажна сепарська.....на одну морду глянути і зразу хочеться його до гепи послати.....
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09.03.2023 15:21 Відповісти

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