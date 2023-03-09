У Харкові немає світла, води та опалення, – мер
Уночі росіяни випустили по Харкову 11 із 15 ракет, якими обстрілювали область. Через це була уражена та пошкоджена критична інфраструктура міста.
Про це під час телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Суспільне.
"Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об'єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори", –зазначив він.
За словами, мера в місті також немає опалення та води.
"Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки", – наголосив Терехов.
Раніше у "Харківобленерго" повідомили, що весь Харків перебуває без світла. По області світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.
Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.
За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НЕТ ОТОТПЛЕНИЯ ХОТЯ ПОРА ВЫКЛЮЧАТЬ ПО ПОГОДЕ +16-13 а то наш лысый Хмэр Генуля снявший буденовку и одевший ермолку... проходит в двух уголовных делах ОПГ в ворсовете отапливал бы круглый год даже на экваторе..
Свет по графикам стабилизации
Воду не отключали..
Газ также есть
Транспорт трамвай и троллейбус-- не ходят...
Нет, наоборот, там бы решили что стратегия работает и нужно добивать.
У кацапов уже чуть ли не год как нет никаких военных успехов. Это что, заставило их прекратить войну? Они будут делать это не зависимо от результата.