Євросоюз погодився прискорити постачання боєприпасів для України

Країни Європейського Союзу домовилися в середу прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше снарядів для допомогти Україні, але все ще мають вирішити, як перетворити ці плани в реальність.

Про це напередодні повідомив очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час засідання міністрів оборони країн блоку у Стокгольмі, передає Reuters.

Відповідно до плану, розробленого Борреллем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1 мільярд євро, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів до України, а ще 1 млрд євро піде на спільну закупівлю нових снарядів.



"Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено", – зазначив Боррель.



Він також висловив надію, що план буде остаточно узгоджений на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.



Міністр оборони України Олексій Резніков, який теж був присутній у Стокгольмі, закликав міністрів підтримати естонський план, згідно з яким країни ЄС мали б об'єднати зусилля для закупівлі 1 мільйона 155-міліметрових снарядів цього року на суму 4 мільярди євро.

План Борреля менший за масштабом, але все одно стане знаковим кроком для ЄС, оскільки оборонні закупівлі здебільшого були прерогативою окремих урядів країн-членів Євросоюзу.

Чиновники ЄС кажуть, що якщо блок розмістить велике замовлення від імені урядів країн-членів, вони отримають кращу ціну і нададуть збройовим компаніям сильний стимул інвестувати в збільшення виробничих потужностей.

Мільйон боєприпасів та системи: Резніков розповів про зустріч з міністрами оборони ЄС

Проте, за словами чиновників, ще багато роботи належить зробити, щоб узгодити такі деталі, як фінансування та ініціатива в укладанні угод з компаніями-виробниками зброї.

За словами урядовців, Україна витрачає снаряди швидше, ніж її союзники можуть їх виробляти, що спонукає до відновлення пошуку боєприпасів і шляхів нарощування виробництва.