Урожай зерна впаде за два роки війни на 60%, – НААН

Прогнозований валовий збір зерна у 2023 році може скласти 34 млн тонн, що на 37% менше показника 2022 року та на 60% менше показника 2021 року.

Про це повідомляють у Національній академії аграрних наук України.

Щодо олійних культур, то цьогоріч очікується валовий збір 19,3 млн тонн, що на 13% більше показника 2022 року та на 15% менше показника 2021 року.

Зазначається, що за попередніми оцінками, в 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 50-60% менше буде отримано врожаю зернових в порівнянні з 2021 роком.

"Причинами такого скорочення також є: зменшення всіх посівних площ, зміна структури посівів та зниження врожайності зернових культур. Крім того, нестача фінансування та необхідність суттєвої економії спричинили зниження кількості внесених добрив на 50-60%", – пояснили в НААН.

Крім того, значні площі посівів кукурудзи залишились в полях не зібраними. Внаслідок чого, очікуваний рівень урожайності може знизитись (залежно від регіону і культури) на 15-30% порівняно з середньою урожайністю минулих років.

Наголошується, що зменшення площі посівів озимих культур в Україні можливо частково компенсувати за рахунок нарощування площ під ярими культурами під час посівної кампанії 2023 року. Але це значною мірою буде залежати від успіхів ЗСУ на фронті і стану звільнених земель, зауважили експерти.